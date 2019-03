Corea del Sud: a febbraio nuovo aumento del tasso di disoccupazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto punta l’indice in particolare contro l’aumento del salario minimo voluto dal governo, che potrebbe gravare eccessivamente sulle aziende e sulla crescita economica del paese. Il tasso di disoccupazione è aumentato in Corea del Sud dal 3,1 al 3,8 per cento tra il 2013 e il 2018. I disoccupati sono attualmente 1,073 milioni, 50mila in più rispetto al 2017. La disoccupazione giovanile è particolarmente elevata, e lo scorso anno si è attestata all’11 per cento. Il governo in carica ha vantato un aumento delle assunzioni tra i minori di trent’anni, ma gli economisti contestano la qualità dei nuovi posti di lavoro, perlopiù rappresentati da occupazioni temporanee o part-time. (segue) (Git)