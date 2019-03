Corea del Sud: a febbraio nuovo aumento del tasso di disoccupazione (4)

- L’economia della Corea del Sud ha conseguito una crescita del 2,7 per cento nel 2018, secondo i dati ufficiali pubblicati dalla Banca centrale di quel paese nella giornata di oggi. Il dato, che segna un rallentamento rispetto agli anni precedenti, risente di un calo degli investimenti aziendali, ma per la prima volta in assoluto il reddito annuo pro-capite del paese ha superato i 30mila won. Il dato relativo all’andamento del pil è in linea con le prime stime pubblicate a gennaio, ma è il peggiore dal 2012, quando il pil sudcoreano era cresciuto del 2,3 per cento. Il pil pro-capite è aumentato del 2,5 per cento tra il 2012 e il 2018, passando da 29.745 dollari a 31.349 dollari. Lo scorso anno la spesa privata è aumentata del 2,8 per cento, e quella pubblica addirittura de 5,6 per cento, la percentuale più elevata da 11 anni a questa parte. (segue) (Git)