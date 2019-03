Corea del Sud: a febbraio nuovo aumento del tasso di disoccupazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Corea ha pubblicato a gennaio le proprie previsioni in merito all’andamento dell’economia sudcoreana nel 2019. La banca centrale prevede per quest’anno un ulteriore rallentamento della crescita al 2,6 per cento, un decimo di punto in meno rispetto al 2018 e la peggiore prestazione economica del paese da sette anni a questa parte. La proiezione rappresenta uno smacco per il presidente sudcoreano Moon Jae-in, che si è impegnato a rilanciare la quarta economia asiatica e che negli scorsi mesi ha visto calare significativamente il proprio consenso. Moon inaugurerà il suo terzo anno al governo del paese il prossimo maggio, ma ad oggi non ha alcun risultato economico degno di nota da presentare ai suoi concittadini. La Banca di Corea attribuisce il probabile rallentamento dell’economia sudcoreana nel 2019 al calo della domanda cinese. (segue) (Git)