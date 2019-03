Corea del Sud: a febbraio nuovo aumento del tasso di disoccupazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha annunciato la scorsa settimana un nuovo rimpasto di governo, come anticipato dalla stampa di quel paese nelle scorse settimane. Moon ha nominato sette nuovi ministri, che tenteranno di rilanciare l’attività dell’amministrazione durante la seconda metà del suo mandato presidenziale. Tra gli avvicendamenti spicca quello al vertice del ministero dell’Unificazione, che giunge in un momento di difficoltà nel processo di denuclearizzazione della Corea del Nord: Moom ha affidato il dicastero a Kim Yeon-chul, già direttore dell’istituto coreano per l’unificazione nazionale, che sostituirà Cho Myoung-gyon. Il nuovo ministro, ha dichiarato il portavoce della presidenza, Kim Eui-kyeom, è la persona giusta per realizzare il nuovo regime nella Penisola coreana, teso a edificare una comunità di pace e cooperazione promuovendo la rapida attuazione delle dichiarazioni inter-coreane”. (segue) (Git)