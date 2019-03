Corea del Sud: a febbraio nuovo aumento del tasso di disoccupazione (7)

- Cho Dong-ho, professore del Korea Advance Institute of Science and Technology, è stato nominato nuovo ministro della Scienza, mentre Park Yang-woo, dell’Università Chung-ang di Seul, è stato scelto per sostituire Do Jong-hwan nella veste di nuovo ministro della Cultura e dello sport. La guida del ministero dei Trasporti è stata affidata a Choi Jeong-ho, già viceministro dello stesso dicastero, mentre il ministero degli Oceani verrà guidato da Moon Seong-hyeok, accademico della World Maritime University. Il rimpasto di governo punta a superare il momento di forte difficoltà dell’esecutivo Moon sul piano domestico, ma è anche reso necessario dalle imminenti campagne per la rielezione di quattro ministri dimissionari, che sono anche parlamentari. (Git)