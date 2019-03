Usa: Pence incontra senatori Gop nel tentativo di limitare defezioni su dichiarazione emergenza Trump

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha incontrato privatamente martedì i senatori repubblicani che stanno lavorando ad un compromesso per limitare le defezioni del Grand old party (Gop) sulla dichiarazione di emergenza nazionale al confine tra Stati Uniti e Messico del presidente Trump. I senatori – come riferisce il quotidiano statunitense “Washington Post” - stanno cercando di persuadere l'amministrazione ad introdurre dei cambiamenti nella legge nazionale sulle emergenze, per aumentare le possibilità che i repubblicani votino a favore di Trump nella risoluzione che chiede di annullare la sua dichiarazione di emergenza. Finora, quattro repubblicani – i senatori Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul e Thom Tillis - hanno detto che sosterranno la risoluzione presentata dai Democratici e che equivale ad un ammonimento presidenziale. La risoluzione di disapprovazione, già approvata dalla Camera, è attesa in settimana in Senato, dove dovrebbe passare se i quattro senatori repubblicani manterranno fede alle loro dichiarazioni. Il presidente Trump ha già dichiarato che è pronto a porre il veto in caso la risoluzione passasse anche in Senato.(Was)