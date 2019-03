Bolivia: a settembre inizia esportazione 120 megawatt mensili di energia verso Argentina (2)

- Una volta completati, i 110 km di linea ad alta tensione permetteranno trasportare dino 500 kilowatt di energia dalla stazione di Yaguacua in Bolivia, fino alla località di Tartagal, nella provincia settentrionale di Salta, in Argentina. "Ottenuta la licenza ambientale in tempi normali impiegheremo tre mesi, ma trattandosi del primo progetto di Ende che prevede anche un tratto all'estero, in Argentina, puntiamo a concludere i lavori entro il secondo semestre dell'anno", ha aggiunto Rodriguez. (segue) (Brb)