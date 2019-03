Difesa: Pentagono chiede 718 miliardi di dollari nel bilancio 2020

- Il Pentagono ha presentato una richiesta di budget per il 2020 pari a 718 miliardi di dollari, con un aumento di 33 miliardi (circa del 5 per cento) rispetto a quello che il Congresso aveva approvato per l’anno fiscale 2019. I dettagli della proposta di bilancio per il 2020 del presidente Donald Trump sono stati rilasciati dalla Casa Bianca nella giornata di martedì. Circa 30 miliardi di dollari servono per finanziare programmi di armi nucleari sotto il dipartimento dell’Energia e altre agenzie. Il budget di 718 miliardi di dollari comprende un finanziamento di base di 544,5 miliardi di dollari, 9,2 miliardi di dollari per l'emergenza alle frontiere e 164 miliardi di dollari per il finanziamento delle operazioni dei contingenti Usa all’estero, ovvero il “bilancio di guerra”. Inoltre, il dipartimento della Difesa ha chiesto al Congresso 14,1 miliardi di dollari da investire nelle operazioni spaziali e per la realizzazione di una forza spaziale. (Was)