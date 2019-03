Usa: agenzia aviazione Faa conferma decisione di non mettere a terra il Boeing 737 Max (2)

- Anche L''Australia ha sospeso temporaneamente l'uso dell'aereo da e per il Paese; così come fatto da Singapore, Corea del Sud, Malaysia e dalle compagnie aeree Aerolineas Argentinas e l'indiana Jet Airways, che ha cinque Boeing 737 Max nella sua flotta. Ieri lo stop al velivolo era arrivato da Cina, Indonesia, Etiopia e Cayman. Boeing, dalla sua parte, ha annunciato un aggiornamento entro aprile del software e del sistema di controllo in grado di abbassare automaticamente il muso del velivolo se i dati dovessero indicare un rischio di stallo. Il nuovo velivolo di Boeing è stato protagonista di due disastri aerei in cinque mesi; il primo incidente, verificatosi lo scorso ottobre in Indonesia, è stato attribuito a un nuovo dispositivo di controllo automatico dell'assetto di volo. Tutti i 149 passeggeri e gli otto membri dell’equipaggio a bordo del 737 di Etiopian Airlines sono morti nello schianto del velivolo, pochi minuti dopo il decollo da Addis Abeba, nella giornata di domenica. (Was)