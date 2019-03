Difesa: bilancio 2020 del Pentagono prevede taglio spese militari in Europa (2)

- I fondi destinati all'Edi erano aumentati nei primi due anni dell’amministrazione Trump. Tuttavia, un rappresentante del dipartimento di Difesa, ha smentito che i tagli rappresentino una riduzione dell’impegno degli Stati Uniti nei confronti della Nato. "Gli Stati Uniti rimangono fedeli all'alleanza militare", ha dichiarato il vice sottosegretario alle Finanze al Pentagono, Elaine McCusker, in una conferenza stampa. In totale il Pentagono ha presentato una richiesta di budget per il 2020 pari a 718 miliardi di dollari, con un aumento di 33 miliardi (circa del 5 per cento) rispetto a quello che il Congresso aveva approvato per l’anno fiscale 2019. (Was)