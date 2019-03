Venezuela: Pompeo, qualsiasi opzione sul tavolo per ripristinare democrazia nel paese

- Gli Stati Uniti continueranno a fare tutto il possibile per liberare il Venezuela da Nicolas Maduro: lo ha detto martedì il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, all'emittente “Cnbc”. “Come ha detto il presidente, ogni opzione è sul tavolo per consegnare al popolo venezuelano la democrazia che meritano e poi alla fine costruiremo un’economia per riconsegnargli la ricchezza che hanno sotto i loro piedi”, ha detto Pompeo, riferendosi alle vaste riserve petrolifere del Venezuela. Alla domanda se l’azione militare fosse contemplata, Pompeo ha detto che il presidente Donald Trump ha chiarito che gli Stati Uniti raggiungeranno il loro obiettivo di assicurare il successo del governo di transizione guidato dal leader dell’opposizione, Juan Guaidò. Ogni opzione rimane disponibile e gli Stati Uniti lavoreranno con i suoi alleati per ottenere il risultato giusto, ha aggiunto Pompeo in occasione della conferenza CERAWeek organizzata dall’industria energetica di Houston. (Was)