Brasile: Petrobras avvia nuova tappa per vendita giacimenti petroliferi in acque poco profonde (2)

- I giacimenti messi in vendita sono quelli di Curimã, Espada, Tuna e Xaréu nello stato del Ceará, Agulha, Cioba, Ubarana, ovest Ubarana, Pescada e Arabaiana nello stato del Rio Grande do Norte, Caioba, Camorim oro Guaricema e Tatuhy nello stato del Sergipe, Carapeba, Vermelho, Pargo, Bicudo, Bonito, Enchova, Enchova ovest, Marimbá e Piraúna, Badejo, Sole, Pampo e Trail nello stato di Rio de Janeiro, Merluza e Lagosta nello stato di San Paolo. La Petrobras detiene al 100 per cento tutti i contratti di esplorazione, tranne quelli di Merluza e Arabaiana per i quali l'azienda detiene il 65 per cento dei diritti, in partnership con la Ouro preto oleo e gas che detiene il restante 35 per cento. (segue) (Brb)