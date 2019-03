Bolivia: a settembre inizia esportazione 120 megawatt mensili di energia verso Argentina (3)

- Si tratta del secondo accordo in materia energetica raggiunto tra i due governi. Lo scorso mese Buenos Aires ha infatti rinegoziato con la Bolivia un accordo per la fornitura di gas già vigente fino al 2026. Lo schema concordato tra i due paesi, prevede per il biennio 2019-2020 una differente griglia di prezzi e quantità in accordo con le esigenze stagionali di Buenos Aires, ma anche la cessione di un aereo a reazione del tipo Pampa 3 in caso di registrarsi una necessità di forniture da parte argentina oltre i limiti previsti dal contratto. In base alla nuova intesa l'Argentina riceverà una minor quantità di gas nei mesi di minor consumo evitando di incorrere nel pagamento di onerose penalità. Il risparmio stimato da Buenos Aires è in questo modo di circa 460 milioni di dollari. (segue) (Brb)