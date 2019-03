Canada-Usa: rappresentante Commercio Lighthizer, Washington lavora per risolvere nodo tariffe su acciaio e alluminio

- Il rappresentante per il Commercio statunitense, Robert Lighthizer, ha detto martedì che sta lavorando con funzionari canadesi e messicani per trovare un compromesso sulle tariffe statunitensi sull'acciaio e l'alluminio. Il presidente Usa Donald Trump ha imposto le tariffe a molti partner commerciali lo scorso giugno, citando motivi di sicurezza nazionale per proteggere l'industria statunitense, e continuano a colpire i produttori messicani e canadesi anche dopo che i tre paesi a novembre hanno firmato un accordo di libero scambio che ha sostituito il Nafta, il trattato di libero scambio nordamericano. "Siamo in discussione con loro e stiamo cercando di trovare una via d'uscita da questo dilemma per loro e per noi", ha dichiarato il rappresentante del commercio Usa Robert Lighthizer in una audizione davanti ad una commissione del Senato. (segue) (Was)