Usa-Russia: Camera approva 4 provvedimenti contro Mosca e Putin

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato martedì quattro disegni di legge contro la Russia e il suo presidente, Vladimir Putin. La Camera, con lo schiacciante sostegno repubblicano, ha richiesto che venga riconosciuto il responsabile dell'uccisione del leader dell'opposizione russa, Boris Nemtsov, ucciso il 27 febbraio 2015 mentre camminava lungo un ponte vicino al Cremlino. Inoltre la legislazione votata dalla Camera ha vietato il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea, ha chiesto indagini sulle reti di finanziamento di Putin e richiesto infine valutazioni sulle campagne di influenza russe. Contrastare l'aggressione russa è diventata una priorità della politica estera della nuova Camera controllata dai Democratici. I critici del presidente Donald Trump sostengono che la sua amministrazione non stia facendo abbastanza per contrastare l'aggressione russa, ecco perché il Congresso sarebbe obbligato a intervenire. Non è chiaro se e quale delle misure approvate martedì dalla Camera sarà presa in carico dal Senato. (Was)