Usa: agenzia aviazione Faa conferma decisione di non mettere a terra il Boeing 737 Max

- Non ci sono le basi per ordinare la messa a terra del Boeing 737 Max: queste le parole dell'agenzia federale per l'aviazione degli Stati Uniti (Federal aviation administration, Faa) che ha confermato martedì la sua posizione in merito alla sicurezza dell'aereo protagonista di due tragedie in 5 mesi. "Finora, la nostra revisione non ha evidenziato problemi di prestazioni sistemiche e non fornisce alcuna base per ordinare la messa a terra l'aeromobile", ha detto l'agenzia. "Né altre autorità dell'aviazione civile ci hanno fornito dati che meriterebbero un'azione", prosegue. Tuttavia, l'agenzia ha detto che continua a monitorare in modo approfondito la situazione. La dichiarazione dell'aviazione federale Usa arrivano dopo il divieto di volo in Europa per il Boeing 737 Max 8 deciso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa), l'organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione europea. (segue) (Was)