Difesa: bilancio 2020 del Pentagono prevede taglio spese militari in Europa

- Gli Stati Uniti vogliono ridurre le spese militari in Europa. Nel bilancio presentato dall'amministrazione Usa per il 2020, è previsto un totale di 5,9 miliardi di dollari per l'European deterrence initiative (Edi), il fondo del Pentagono per sostenere la difesa degli alleati in Europa con il quale gli Stati Uniti hanno rafforzato la propria presenza militare in seguito all’annessione della Crimea da parte della Russia. Si tratta – scrive la stampa specialistica statunitense - di un taglio da 600 milioni di dollari rispetto ai 6,5 miliardi di dollari emessi dal Congresso. I soldi andranno ad "aumentare la presenza militare statunitense in Europa, in esercitazioni aggiuntive e formazione con alleati e partner, potenziamento delle attrezzature statunitensi in Europa, infrastrutture migliorate per una maggiore prontezza e capacità degli alleati e partner", si legge nel riassunto del budget. La maggior parte di questi finanziamenti andrà all'esercito, sebbene l'Air Force stia investendo in costruzioni militari per l'Islanda (57 milioni di dollari) e la Polonia (232 milioni di dollari. Inoltre 250 milioni di dollari sono catalogati specificamente per l'assistenza all'Ucraina. (segue) (Was)