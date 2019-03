Usa: tangenti pagate da vip e manager per ammissione dei figli in college prestigiosi

- Sono una cinquantina le persone incriminate dalla procura di Boston per aver pagato mazzette di denaro in cambio dell’ammissione dei figli in prestigiosi college come Yale, Stanford e la University of Southern California. Sotto la lente della giustizia statunitense sono finiti allenatori di prestigiosi centri accademici, attori di Hollywood e imprenditori che hanno pagato tangenti per far accettare dagli istituti i figli sotto le mentite spoglie di “atleti”. A gestire le richieste sarebbe stata la “The Edge College and Career Network”, una società a scopo di lucro per l’ammissione ai college fondata nel 2007 e con sede a Newport Beach, in California. Il titolare della società, William Rick Singer, è accusato di riciclaggio, criminalità organizzata, ostruzione della giustizia e truffa agli Stati Uniti. (Was)