Onu-Venezuela: Bachelet, "profonda preoccupazione" per notizie arresto giornalista Luis Carlos Diaz

- L'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha espresso "profonda" preoccupazione per le notizie riguardanti l'arresto "dell'accreditato giornalista Luis Carlos Diaz da parte dei servizi di intelligence venezuelani". L'ex presidente cileno ha segnalato che la "missione tecnica" dell'Alto commissariato, in questi giorni nel paese, ha "chiesto alle autorità" di poter vedere urgentemente Diaz. Secondo quanto ha denunciato il sindacato dei giornalisti venezuelani (Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela, Sntp), Diaz è stato arrestato da agenti dell'intelligence (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin) e trasferito nel noto centro di detenzione, "el Helicoide" a Caracas. (segue) (Res)