Onu-Venezuela: Bachelet, "profonda preoccupazione" per notizie arresto giornalista Luis Carlos Diaz (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme di Bachelet si produce proprio mentre nel paese si trovano cinque esperti dell'ufficio dell'Alto commissariato dei diritti umani delle Nazioni Unite. Si tratta della missione preliminare che, da prassi, viene inviata nei paesi in cui l'ufficio non ha una sede, per verificare le condizioni di un possibile viaggio dell'Alto commissario, Michelle Bachelet. La missione dovrà tra le altre cose verificare la possibilità di scegliere liberamente gli interlocutori o visitare le carceri e le persone residenti. La stessa Bachelet, nel rapporto annuale sui diritti umani presentato il 6 marzo a Ginevra aveva denunciato la "spirale" di violazioni dei diritti fondamentali, di crisi economica e sociale e di proteste e repressioni in cui si trova oggi il paese. Un quadro che secondo l'ex presidente cilena, propizia "ulteriori proteste, ancora più repressione e violazione dei diritti umani". (segue) (Res)