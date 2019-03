Onu-Venezuela: Bachelet, "profonda preoccupazione" per notizie arresto giornalista Luis Carlos Diaz (5)

- Bachelet è quindi tornata a sottolineare le conseguenze che la crisi - e la pressione internazionale - ha causato agli stessi venezuelani, in massiccia uscita dal paese. "Questa situazione è stata aggravata dalle sanzioni e la crisi politica, economica, sociale e istituzionale che ne emerge è allarmante. Il numero senza precedenti di venezuelani forzati ad abbandonare le loro case e il loro paese, è motivo a sua volta di serie conseguenze per la regione", ha detto Bachelet raccogliendo una puntualizzazione da parte di Guaidò. "Chiunque sostenga queste cose sa poco di Venezuela: è evidente che non sa quando sono iniziate e cosa significano le sanzioni", ha detto Guaidò a "Cronica Uno". Le prime misure sono state varate "solo il 28 gennaio" e "contro funzionari corrotti", ha detto l'oppositore rimandando agli effetti di una crisi che rimonta più indietro nel tempo. (Res)