Usa: stampa, Joe Biden correrà alle elezioni per la Casa Bianca del 2020

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà un candidato alle primarie democratiche per le elezioni presidenziali del 2020: lo ha riferito un alto esponente democratico al quotidiano “The Hill”. Biden è tra i favoriti delle primarie democratiche per correre alla Casa Bianca contro il presidente Donald Trump. "Faccio un tentativo", ha detto Biden la scorsa settimana durante una telefonata con un parlamentare democratico della Camera, che ha raccontato la conversazione al quotidiano statunitense. Nella breve telefonata, l'ex vicepresidente ha chiesto al legislatore democratico di discutere alcune idee per la strategia della campagna elettorale. Martedì Biden è stato acclamato, durante un evento organizzato con l'Associazione internazionale dei vigili del fuoco, con cori che lo incitavano a scendere in campo alle presidenziali 2020. "Apprezzo l'energia che avete dimostrato (…). Risparmiatela ancora un po', potrei averne bisogno tra poche settimane", ha detto Biden. (segue) (Was)