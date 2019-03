Usa: stampa, Joe Biden correrà alle elezioni per la Casa Bianca del 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da settimane si attende l'annuncio ufficiale di Biden che, secondo la stampa statunitense, sarebbe quasi pronto a scendere in campo per la Casa Bianca. L'ex vicepresidente dovrebbe lanciare la sua campagna all'inizio di aprile, sciogliendo il maggiore interrogativo attorno alle primarie democratiche dopo la rinuncia annunciata da Hillary Clinton. Al momento il favorito tra i candidati democratici - in attesa delle decisioni di Biden e di Beto O'Rourke - c'è il senatore del Vermont, Bernie Sanders, sceso in campo insieme ad una decina di altri importanti candidati democratici. (Was)