Brexit: Di Maio, priorità difendere diritti italiani ed essere attrattivi per imprese che vogliono lasciare Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difendere i diritti degli italiani che vivono nel Regno Unito e rendere l'Italia attrattiva per le imprese che vorranno lasciare il paese. Dopo che il Parlamento inglese ha bocciato l'ultima proposta del premier Teresa May sulla Brexit, sono queste le priorità del governo italiano indicate dal vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Noi dobbiamo avere cura di due cose - ha detto Di Maio parlando a Di Martedì, su La7 - la prima capire se ci sono da difendere i diritti dei nostri cittadini che vivono in Inghilterra, e su questo dovremmo stare sempre in contatto con il governo inglese, e poi se delle aziende decideranno di venir via dal Regno Unito, noi dovremmo essere in grado di attrarle in Italia. Tutto può essere un'opportunità". (Rin)