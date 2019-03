Usa: membri del Congresso chiedono all'aviazione di lasciare a terra i Boeing 737 Max 8 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuare a pilotare un aereo che è stato coinvolto in due incidenti fatali in soli sei mesi presenta un rischio inutile, potenzialmente pericoloso per la vita del pubblico viaggiante", ha detto il senatore democratico Dianne Feinstein. Il senatore repubblicano Mitt Romney ha invitato la Faa a sospendere gli aerei in attesa di un'indagine sulle cause dei recenti incidenti. La commissione Commercio del Senato avvierà un'indagine sui due incidenti mortali che hanno coinvolto gli aerei Boeing 737 Max, ha annunciato il senatore Ted Cruz. Anche la senatrice democratica Elizabeth Warren, candidata democratica alle presidenziali del 2020, è entrata nel dibattito chiedendo se l'amministrazione Trump avesse ulteriori motivi per far continuare a volare l'aereo. (segue) (Was)