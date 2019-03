Sicurezza: relazione, Marina Usa e partner sotto attacco informatico di hacker cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare statunitense e i suoi partner industriali sono "sotto assedio informatico" da parte di hacker cinesi e di altre nazionalità che, negli ultimi anni, hanno rubato informazioni segrete sulla sicurezza nazionale. E' quanto emerge da una relazione interna della Marina Usa, ripresa dal quotidiano “Wall Street Journal”. Secondo la relazione di 57 pagine, consegnata al segretario della Us Navy, Richard Spencer, la Marina e i suoi partner industriali stanno affrontando continui attacchi informatici per rubare dati sensibili sulla sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti corrono il rischio di perdere vantaggi militari ed economici a livello globale a causa degli attacchi informatici di hacker stranieri, soprattutto da parte di Cina e Russia, sottolinea la relazione. Il documento è particolarmente duro nella valutazione su come la Marina abbia affrontato le sfide legate alla sicurezza informatica di fronte ai suoi appaltatori e subappaltatori, incolpando i funzionari navali per non aver previsto le mosse degli avversari e non aver adeguatamente informato i partner della minaccia informatica. Infine, il rapporto evidenzia una comprensione limitata del dipartimento della Marina e della Difesa circa i rischi e le perdite subite da loro e dai loro partner. (Was)