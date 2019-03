Bolivia: a settembre inizia esportazione 120 megawatt mensili di energia verso Argentina (4)

- "Attualmente abbiamo eccedenti esportabili in estate mentre in inverno abbiamo ancora bisogno di importare" ha dichiarato il sottosegretario per l'Energia, Gustavo Lopetegui. "In questi ultimi anni il paese ha avuto la fortuna di scoprire e sviluppare importanti risorse e riserve di gas naturale che hanno permesso di incrementare significativamente la produzione", ha quindi ricordato il sottosegretario. "Questo cambiamento di contesto è derivato nella necessità di rinegoziare, inizialmente per un periodo di due anni, il contratto di compravendita di gas con la Bolivia", ha aggiunto Lopetegui, che ha quindi precisato che "con l'obiettivo di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti abbiamo adeguato le quantità in funzione delle stagioni e stabilito prezzi differenti in funzione delle richieste del mercato, in special modo durante l'inverno". (segue) (Brb)