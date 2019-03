Bolivia: a settembre inizia esportazione 120 megawatt mensili di energia verso Argentina (5)

- Il nuovo accordo è stato firmato a Santa Cruz de la Sierra dalle rispettive imprese di stato, Ieasa da parte argentina e Ypfb da parte boliviana in presenza del sottosegretario Lopetegui e del ministro degli Idrocarburi di La Paz, Luis Alberto Sanchez. Il contratto per la fornitura di gas ha un costo stimato in questo modo attorno a 1,2 miliardi di dollari. L'eventuale compensazione con un aereo a reazione fabbricato dalla società a partecipazione statale Fadea del tipo Pampa 3 scatterebbe in caso di una fornitura eccedente di 45 milioni di metri cubici al giorno durante i cinque mesi di maggior richiesta, da maggio a settembre. Al margine dell'accordo, Lopetegui e Sanchez hanno anche firmato un memorandum di intesa per ampliare la frontiera della cooperazione in materia di energia tra entrambi i paesi. (Brb)