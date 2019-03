Canada-Usa: rappresentante Commercio Lighthizer, Washington lavora per risolvere nodo tariffe su acciaio e alluminio (2)

- Lighthizer ha detto che Washington vuole alleggerire l'onere tariffario per i suoi partner commerciali nordamericani, che insieme rappresentano la principale fonte di importazione di metalli, senza perdere le protezioni che i dazi forniscono alle società statunitensi. "La domanda diventa come alleviare il peso delle tariffe su acciaio e alluminio in Canada e Messico e mantenere l'integrità del programma", ha detto Lighthizer Funzionari di Ottawa e Città del Messico sostengono che le tariffe nei metalli rappresentano un ostacolo alla ratifica del nuovo accordo Stati Uniti-Messico-Canada. Diversi legislatori statunitensi hanno dichiarato di non credere che il nuovo accordo Usa-Messico-Canada (Usmca) possa ottenere l'approvazione al Congresso se le tariffe sui metalli - insieme ai dazi su altri prodotti che gravano sulle aziende agricole – rimarranno in vigore. (Was)