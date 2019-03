Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 13 marzo:COMUNEOre 9 – Palazzo civico – sala Orologio – Riunione della Iª Commissione (pres. Marco Chessa) in seduta congiunta con la IVª Commissione (pres. Antonino Iaria) e della Conferenza dei Capigruppo. Odg: 1) verifica Mozione: "Integrazione del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici". 2) verifica Mozione: "Istituzione di un tavolo tecnico per la definizione delle modalità di certificazione e documentazione delle eccedenze alimentari cedute a titolo gratuito dalla grande distribuzione".Ore 11 – Palazzo civico – sala Orologio – Riunione della Commissione Diritti e Pari opportunità (pres. Marina Pollicino). Odg: Illustrazione del progetto di contrasto alla discriminazione "Recognize and Change".Ore 16,30 – Palazzo civico – sala Orologio – Riunione della Vª Commissione (pres. Massimo Giovara). Odg: 1) Aggiornamento sul servizio di ristorazione scolastica; 2) Approfondimento interpellanza "Progetto mensa fresca". In seduta congiunta con la IIIª Commissione (pres. Andrea Russi), i lavori proseguiranno con all’Odg: verifica Mozione sul tema “diritto al pasto domestico e la tutela delle lavoratrici della ristorazione scolastica". (segue) (Rpi)