Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONEOre 9, Novara, Parco del Welfare, via Baveno 4, l’assessora Cerutti partecipa alla giornata di riflessione "Cos'è cambiato dalla Legge Merlin: i nuovi volti della prostituzione", organizzata dalla onlus Liberazione e Speranzaore 10, visita di Palazzo Lascaris da parte dell’Istituto Prever di Osasco (To).ore 11, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola elementare Baricco di Torino.Ore 11, Torino, sede regionale di piazza Castello 165, Sala Stampa, l'assessore Ferraris interviene alla conferenza stampa di presentazione dei Campionati nazionali di sci del Centro Sportivo Italiano (Bardonecchia 21-24 marzo 2019)Ore 12, Torino, sede regionale di piazza Castello 165, Sala Giunta, il presidente Chiamparino e gli assessori Cerutti, Ferrero e Pentenero partecipano alla conferenza stampa di sottoscrizione del protocollo d'intesa per la promozione del lavoro regolare in agricoltura. (segue) (Rpi)