Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

- ore 14:30, Aula, convocazione dell'assemblea plenaria del Consiglio delle Autonomie locali (Cal).ore 17, Giaveno (To), Biblioteca comunale (via Marchini 4), inaugurazione dello spazio "Piemonte Family Friendly", promosso dal Consiglio regionale del Piemonte attraverso la Consulta delle elette e la Consulta femminile in collaborazione con l'associazione Piccoli passi Onlus.Ore 17, Carmagnola (To), Biblioteca Civica, Sala Solavaggione, via Valobra 102, l’assessora Pentenero interviene alla presentazione del Programma “MIP Mettersi in pro-prio”Ore 18. Novara, via Mameli 7, l’assessore Ferrari interviene ad un’iniziativa sull’invecchiamento attivoore 18:30, Sala Viglione, incontro sul tema "Il piede, nostro pilastro. L'importanza di mantenerlo sano e in forma ", nell'ambito del ciclo “Le vie del benessere”, promosso dagli Stati generali dello Sport e del benessere del Consiglio regionale in collaborazione con l’Associazione Cromie - Vivere a colori. (Rpi)