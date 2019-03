Regno Unito: Camera respinge nuova proposta di accordo sula Brexit, 391 no e 242 sì

- La Camera dei comuni del Regno Unito ha bocciato la nuova ipotesi di accordo di uscita dall'Unione europea presentato dalla primo ministro Theresa May. Il testo è stato respinto con 391 voti contrari e 242 favorevoli. Al fronte contrario alla nuova proposta di mediazione si sono iscritti i parlamentari irlandesi del Dup (Partito unionista democratico) e molti esponenti conservatori, entrambi facenti parte della maggioranza di governo. Incassato con "profondo dispiacere" il voto, May ha dato appuntamento alla giornata di domani, quando la Camera si troverà a decidere se Londra dovrà abbandonare l'Ue senza un accordo, ipotesi considerata estrema e già in passato respinta dai Comuni. In caso contrario, giovedì si procederà a un nuovo voto per rinviare di tre mesi l'uscita attualmente fissata al 29 marzo. Un lasso di tempo che potrà essere speso per aprire un nuovo negoziato con Bruxelles, a patto che i leader europei - il prossimo 21 marzo - siano d'accordo a tornare al tavolo. (Res)