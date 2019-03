Italia-Cina: Bernini (FI), su Via della Seta governo confuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, dichiara in una nota che "il memorandum con la Cina è una dichiarazione d'intenti posta in una cornice che non vincola le parti e non pregiudica in modo tassativo le scelte future, ma resta comunque un fondamentale problema di merito e di metodo: quanto cioè sia utile all'Italia muoversi in modo autonomo rispetto all'Unione europea - e in aperto contrasto con gli Stati Uniti - nei rapporti con un gigante economico che è cresciuto infrangendo trattati e regole commerciali. Per questo", continua la parlamentare, "c'è da chiedersi che valore effettivo abbia l'impegno, nell'ambito della Via della Seta, a promuovere commercio e cooperazione industriale in modo aperto, libero e con appalti trasparenti. O quello di collaborare nel campo della protezione ambientale, quando la Cina ha il primato nell'esportazione di prodotti nocivi". (segue) (Com)