Italia-Cina: Bernini (FI), su Via della Seta governo confuso (2)

- "Ma la contraddizione più evidente - continua - riguarda lo sviluppo di sinergie tra la Via della Seta e il sistema italiano di trasporti e infrastrutture, che comprende strade, ferrovie, ponti, aviazione civile, porti e la Rete trans-europea dei trasporti. Si consegnano i nostri porti in mano ai cinesi", afferma l'esponente azzurra, "e nello stesso tempo si blocca la Tav precludendogli di fatto un collegamento rapido con il resto d'Europa. Il governo è diviso anche su questo, e i dubbi nascono non tanto sul testo del memorandum, quanto sulla gestione troppo superficiale di un dossier che mette a rischio settori strategici come trasporti, energia e connettività digitale. L'impressione, ancora una volta, è che nessuno nella maggioranza abbia le idee chiare su quale sia davvero l'interesse nazionale, e che il memorandum sia una fuga in avanti poco ponderata. Per questo", conclude Bernini, "Forza Italia chiederà al premier Conte di riferire prima possibile in Parlamento". (Com)