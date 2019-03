Cultura: Bernini (FI), Bonisoli ministro inadeguato, battuta indegna su maestro Muti

- Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, dichiara in una nota che "al di là del merito della polemica sul mancato trasferimento del capolavoro 'Le Sette Opere di Misericordia' al Museo Capodimonte per la mostra 'Caravaggio Napoli', che il maestro Muti ha motivatamente definito 'un danno per l'Italia', la replica del ministro Bonisoli non è solo censurabile, è indegna del ruolo che riveste. Dire che Muti 'ha una certa età'", aggiunge la parlamentare azzurra, "liquidando con una battuta di pessimo gusto un gigante della musica e della cultura italiana, è la cifra di un ministro evidentemente inadeguato. Almeno si scusi". (Com)