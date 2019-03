Italia-Cina: Di Maio, no preoccupazioni su Via della Seta, non è accordo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato dal Tg1, ha affermato che l'adesione alla Via della Seta "non deve creare preoccupazioni. Non è un accordo politico, è un modo per portare il made in Italy anche in Cina. Cina che", ha concluso l'esponente del governo, "ha sempre esportato in Italia. Noi abbiamo esportato pochissimo in Cina". (Rin)