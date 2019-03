Infrastrutture: Conte, stiamo procedendo spediti per risolvere situazioni in stallo

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, posta alcune foto sul suo profilo Facebook e scrive: "Località Bigini, tra San Cataldo e Caltanissetta, in Sicilia. E' qui, al cantiere della statale 640, la 'Strada degli Scrittori', che stamattina, assieme al ministro Danilo Toninelli, abbiamo incontrato le maestranze, i responsabili tecnici e gli operai coinvolti nella realizzazione di questa importante infrastruttura e i cui lavori, bloccati da diversi mesi, sono finalmente ripartiti. Questa mattina", prosegue il premier, "non siamo venuti per promettere miracoli. Con serietà e impegno siamo al lavoro per sostenere il tessuto economico, produttivo e sociale del territorio e per superare tutti gli ostacoli che si frappongono al completamento di quest'opera. Siamo consapevoli della complessità della situazione (il General Contractor, in ragione delle difficoltà economiche, è nel pieno di una procedura concorsuale)". (segue) (Rin)