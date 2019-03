Infrastrutture: Conte, stiamo procedendo spediti per risolvere situazioni in stallo (2)

- "Ma come ho avuto modo di spiegare oggi, nel corso della visita al cantiere, il governo è al lavoro per contribuire a risolvere i problemi in modo da garantire la continuità aziendale delle imprese coinvolte e, quindi, il completamento della infrastruttura entro il mese di giugno 2020. Nelle prossime settimane", afferma il capo dell'esecutivo, "come preannunciato, visiterò gli altri cantieri presenti sul territorio nazionale pronti per essere sbloccati e sarò personalmente impegnato per risolvere tutte le situazioni in stallo simili a quella di oggi. Stiamo procedendo spediti in questa direzione e proprio questo venerdì, a palazzo Chigi, sono previsti due incontri a riguardo", conclude Conte, "il primo con Regioni e Comuni e il secondo con l'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili". (Rin)