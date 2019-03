Onu-Venezuela: Bachelet, "profonda preoccupazione" per notizie arresto giornalista Luis Carlos Diaz (2)

- Il sindacato, con una versione confermata dalla moglie del giornalista, Naky Soto, ha riferito di una perquisizione condotta nella casa di Diaz. "Tra le altre cose hanno portato via il computer, la pen drive, cellulari e del denaro. A Diaz è stato permesso di assistere alla perquisizione in manette". In un video circolato sui principali media, Naky Soto ha invitato i venezuelani a recarsi davanti agli uffici della procura per chiedere la liberazione del marito. La stessa richiesta è stata rilanciata dall'autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò, come motivo di una nuova manifestazione nazionale contro il governo di Nicolas Maduro, indetta per la giornata di oggi. (segue) (Res)