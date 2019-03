Brasile: Petrobras avvia nuova tappa per vendita giacimenti petroliferi in acque poco profonde

- La società petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato questa settimana di aver avviato la fase vincolante del processo di vendita dei giacimenti petroliferi in acque poco profonde al largo degli stati del Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro e San Paolo. In tutto, saranno cedute 30 concessioni. La quota di produzione media di petrolio e gas naturale di questi campi nella prima metà del 2017 è stata di 73 mila barili di petrolio equivalente al giorno. In questa fase le società interessate abilitate a partecipare all'asta riceveranno l'invito a partecipare con tutti i dettagli relativi all'invio delle proposte vincolanti. (segue) (Brb)