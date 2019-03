Brasile: Petrobras avvia nuova tappa per vendita giacimenti petroliferi in acque poco profonde (3)

- La vendita dei diritti di estrazione in giacimenti in acque poco profonde fa parte dell'attuale strategia di Petrobras di concentrare i propri sforzi e investimenti nell'esplorazione e produzione di petrolio in acque profonde e ultra profonde, oltre che parte del processo di dismissione di attività della compagnia statale, attraverso il quale Petrobras prevede di raccogliere 21 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno per ripianare i propri conti in rosso. (Brb)