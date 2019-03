Usa: membri del Congresso chiedono all'aviazione di lasciare a terra i Boeing 737 Max 8

- I funzionari dell'aviazione degli Stati Uniti sono sotto pressione da parte di diversi esponenti del Congresso che chiedono di tenere a terra i modelli Boeing 737 Max 8. Le richieste arrivano dopo che altri paesi e compagnie hanno bandito l'aereo dai cieli in seguito al secondo incidente, in pochi mesi, che ha coinvolto il modello del costruttore statunitense. Il presidente Trump ha espresso preoccupazione per il fatto che "gli aerei stanno diventando troppo complessi per volare" e legislatori del Congresso ed esperti del settore stanno facendo pressioni alla Federal aviation administration (Faa), il regolatore dell'aviazione civile Usa, per tenere a terra gli aerei in nome della sicurezza. (segue) (Was)