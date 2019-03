Usa: membri del Congresso chiedono all'aviazione di lasciare a terra i Boeing 737 Max 8 (3)

- Ieri la Faa ha confermato l'idoneità al volo del modello, mentre Boeing ha comunicato che farà modifiche sostanziali al software di pilotaggio del 737 Max. Il gruppo statunitense ha reso noto che le modifiche al sistema anti-stallo renderanno “un velivolo già sicuro, ancora più sicuro”, anche se il Regno Unito, Europa, Cina, Australia, Indonesia e ad altri paesi hanno fermato gli aerei. Più di 20 compagnie aeree hanno fatto lo stesso, tra cui Norwegian Air, Cayman Airlines e Air China. Il nuovo velivolo di Boeing è stato protagonista di due disastri aerei in cinque mesi; il primo incidente, verificatosi lo scorso ottobre in Indonesia, è stato attribuito a un nuovo dispositivo di controllo automatico dell'assetto di volo. Tutti i 149 passeggeri e gli otto membri dell’equipaggio a bordo del 737 di Etiopian Airlines sono morti nello schianto del velivolo, pochi minuti dopo lo schianto da Addis Abeba, nella giornata di domenica. (Was)