Kosovo: critiche anche da ambasciate Regno Unito e Germania su estradizione cittadini turchi (2)

- L'espulsione senza un giusto processo di sei cittadini turchi da parte del Kosovo, quasi un anno fa, dovrebbe provocare "preoccupazione" in tutti coloro che sostengono lo Stato di diritto. E' quanto affermato ieri dall'ambasciatore statunitense in Kosovo, Philip Kossnet, tramite una nota stampa diffusa nella quale invita le autorità di Pristina alla "piena trasparenza nel settore della sicurezza". La nota stampa è stata pubblicata dopo le rivelazioni pubblicate ieri sul quotidiano britannico "The Times". L'ambasciatore Usa esprime apprezzamento per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta in Kosovo, la quale ha evidenziato "31 violazioni legali o procedurali da parte dell'Agenzia di intelligence kosovara, dal ministero dell'Interno e da altre istituzioni" nell'ambito della vicenda, fattispecie che "desta preoccupazione sulla suscettibilità del settore sicurezza a manipolazioni della politica". Secondo l'ambasciata Usa, il problema nella vicenda è proprio legato "all'apparente circonvenzione del procedimento legale del Kosovo da parte dei politici kosovari". "Le pressioni politiche sul settore della sicurezza per infrangere le leggi del Kosovo sono una grave violazione dei valori democratici", conclude l'ambasciata Usa. (segue) (Kop)