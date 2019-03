Speciale difesa: capo Stato maggiore Serbia, situazione sicurezza in nord Kosovo stabile ma imprevedibile

- La situazione relativa alla sicurezza nel nord del Kosovo, area a maggioranza serba, è "stabile ma imprevedibile": lo ha detto il capo di Stato maggiore della Serbia, generale Milan Mojsilovic, in un intervento per l'emittente "Rts". "La responsabilità degli appartenenti alla Kfor (missione Nato in Kosovo) è quella di assicurare una situazione stabile in tutto il territorio del Kosovo. Noi siamo interessati ai nostri cittadini non solo nel nord, ma anche al sud", ha detto Mojsilovic aggiungendo che esiste una continua comunicazione con la Kfor, oltre che un costante scambio di informazioni. "Il presidente della Repubblica (Aleksandar Vucic) è impegnato per una soluzione pacifica della questione del Kosovo, per cui al momento non è presa in esame un'inclusione militare nella risoluzione di tale problema, ma come militare non posso escludere una tale possibilità", ha spiegato il generale. (Seb)