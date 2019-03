Serbia: presidente Vucic, a Belgrado viene chiesta moderazione

- La Germania si attende dalla Serbia "moderazione": così il presidente serbo Aleksandar Vucic ha commentato l'incontro avvenuto ieri sera a Belgrado con i due consiglieri del cancelliere tedesco Angela Merkel, Jan Hecker e Matthias Luttenberg. Secondo quanto riporta l'emittente "Tv Prva", Vucic non ha voluto dare altri dettagli della riunione. "Ho ribadito che la Serbia cercherà di agire in modo conciliante e resterà moderata per quanto potrà", ha concluso Vucic. La presidenza non ha emesso alcun comunicato sull'incontro. I due consiglieri si sono recati a Belgrado dopo una tappa a Pristina, dove hanno incontrato le autorità kosovare. (segue) (Seb)