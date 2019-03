Nato: generale D’Addario (Kfor), tanti progressi raggiunti sinora in Kosovo (6)

- Quest'anno Kfor compie 20 anni e la volontà, afferma D’Addario, è quella "di ricordare quello che è stato il sacrificio, il commitment, delle nostre nazioni: qui sono morti diversi soldati, sia in azione che per incidenti. Quindi questo sacrificio lo vorremmo ricordare proprio nell'ottica di dire che ce l'abbiamo messa tutta, che siamo andati molto avanti e che continuiamo ad andare avanti. Guardiamo al passato soltanto per dire che abbiamo fatto veramente dei grandi cambiamenti e che adesso andiamo ulteriormente avanti", ha spiegato. Proprio per la finalità di Kfor, anche il suo futuro è legato "alla condizione di sicurezza" e, su questo punto, D'Addario ha specificato che "al momento" si ritiene che l'apporto di Kfor sia "fondamentale perché crea quella base di sicurezza che è la condizione prima per poi avere un dialogo". (segue) (Beb)