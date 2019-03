Kosovo: premier Haradinaj, prese misure immediate dopo estradizione cittadini turchi

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha commentato oggi le dure prese di posizione da parte delle ambasciate di Stati Uniti, Regno Unito e Germania a Pristina rispetto al caso dell'espulsione di sei cittadini turchi dal Kosovo. In un post su Facebook, Haradinaj ha sottolineato che nessuna istituzione di sicurezza può violare i diritti umani. "Per quanto riguarda le competenze delineate nella Costituzione della Repubblica del Kosovo e nel rispetto della legislazione della Repubblica del Kosovo, ho ritenuto di vitale importanza risolvere completamente l’espulsione forzata dei cittadini turchi dal Kosovo. Nell'affrontare questa situazione, ho lanciato misure istituzionali immediate congedando il direttore dell'Aki (Agenzia dell’intelligence kosovara) e il ministro dell’Interno che avevano la responsabilità diretta del caso”, ha scritto Haradinaj. (segue) (Kop)