Ue-Germania: governo tedesco ha tentato di influenzare Commissione su Alstom-Siemens

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Germania ha tentato di influenzare la Commissione europea per convincerla ad approvare la fusione tra il conglomerato tedesco Siemens e l'impresa francese Alstom, volta a creare il maggior gruppo europeo nel settore ferroviario, ma bocciata dal commissario europeo per la Concorrenza, Margrethe Vestager. È quanto reso noto oggi dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco in una risposta a un'interrogazione parlamentare. In particolare, nei sei mesi che hanno preceduto la decisione della Commissione europea sulla fusione tra Siemens e Alstom, adottata il 6 febbraio scorso, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il suo ministro dell'Economia e dell'Energia, Peter Altmaier, hanno avuto quattro incontri con Vestager. Inoltre, Altmaier ha incontrato in due occasioni il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger. Infine, il sottosegretario all'Economia e all'Energia tedesco, Claudia Doerr-Voss, ha avuto un colloquio con il direttore generale per la Concorrenza della Commissione europea, Johannes Laitenberger. (Geb)